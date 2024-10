Morto dopo un incidente stradale, lutto cittadino a Sant’Angelo dei Lombardi

In seguito a un tragico incidente stradale avvenuto alle prime ore dell’alba di domenica 6 ottobre 2024, ha perso la vita il giovane Giacomo Amoroso De Respinis, ventiquattrenne apprezzato per la sua sensibilità, generosità e dedizione al lavoro.

La prematura scomparsa di Giacomo Amoroso De Respinis ha profondamente scosso la Comunità di Sant’Angelo dei Lombardi. L’Amministrazione Comunale proclama lutto cittadino, in concomitanza della celebrazione dei funerali del concittadino Giacomo Amoroso De Respinis, quale segno di profondo cordoglio per la sua tragica e prematura scomparsa, unendosi, in tal modo, al dolore dei familiari e dell’intera comunità di Sant’Angelo dei Lombardi. Si invitano gli esercizi commerciali ad abbassare le saracinesche in segno di lutto in concomitanza della celebrazione dei funerali.