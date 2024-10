Sidigas non fallira’, il Tribunale omologa il Concordato Preventivo

AVELLINO- La Sidigas non fallirà. E’ la notizia che arriva dal Tribunale di Avellino, il collegio della Fallimentare presieduto dal giudice Gaetano Guglielmo lo ha stabilito con una sentenza resa questa mattina, che di fatto ha omologato il concordato preventivo della Sidigas s.p.a., dichiarando pertanto improcedibile l’istanza fallimentare presentata dalla Procura nel gennaio 2023. Si discute della conclusione di un percorso di risanamento iniziato ormai cinque anni fa, che premia il lungo e complesso lavoro svolto dai legali della società, Marcello Penta e Maria Laura Roca, e dagli altri advisors aziendali. Il piano industriale proposto dagli avvocati di Sidigas per definire un’esposizione di circa 240milioni di euro è stato accolto favorevolmente da quasi il 90% dei creditori, ivi compresa l’Agenzia delle Entrate, titolare di un credito di oltre 40 milioni di euro, e consentirà la preservazione di cinquantadue posti di lavoro dipendente e la regolare prosecuzione del servizio pubblico di distribuzione del gas. L’avvocato Marcello Penta ha voluto rappresentare l’enorme soddisfazione per l’importantissimo risultato raggiunto.

Aerre