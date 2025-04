VIDEO/ 25 aprile, la tradizionale cerimonia ad Avellino

80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo: cerimonia ad Avellino col dolore nel cuore per la scomparsa di Papa Francesco. In via Matteotti si è tenuto l’omaggio alla memoria dei caduti, con la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro presso il Monumento a loro dedicato. La manifestazione è stata accompagnata dall’Inno nazionale e da marce solenni eseguite dagli studenti del Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino.

“Una cerimonia nazionale di grandissimo rilievo e spessore, che celebriamo con tutti gli onori”, ha sottolineato il Prefetto Rossana Riflesso, elogiando lo spirito degli italiani che hanno combattuto per la libertà.