Anche in Irpinia manifesti di lutto per la morte di Papa Francesco

VALLO LAURO- Anche in Irpinia, come avvenuto a Napoli, sono stati affissi manifesti di lutto e vicinanza alla Chiesa per la morte di Papa Francesco. In queste ore di vigilia dei funerali tantissimi irpini stanno rendendo omaggio al feretro del Pontefice a San Pietro. Nel Vallo di Lauro inveve l’Associazione dei Biancovestiti e l’Associazione Fratellanza nella Croce della Chiesa di Lauro hanno deciso di far affiggere manifesti di lutto per esprimere il cordoglio alla Chiesa per la scomparsa del Santo Padre.