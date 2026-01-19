Viaggio virtuale in 3D, outfit Made in Irpinia e laboratori: l’Amatucci lavora ai protagonisti del futuro

AVELLINO- Un viaggio virtuale tra Montemarano e Montella, partendo dai binari della Stazione di Avellino. Tutto fruibile grazie a visori 3D. E’ una delle realizzazioni degli studenti della declinazione Web Community dei “Servizi Commerciali” dell’istituto Amatucci di Viale Italia, che sabato ha aperto le sue porte per il tradizionale “Open Day”. Si tratta di uno dei progetti realizzati dagli studenti che hanno scelto di voler investire sul marketing e che sono proiettati verso le maggiori occupazioni del futuro. Ma ci sono anche pagine e app realizzate per migliorare la qualità di servizi e benessere. Non è l’unico lavoro della declinazione impegnata per costruire reti di marketing. Nel grande laboratorio di idee della scuola diretta da Pietro Caterini e’ però una delle sezioni che guarda al futuro, restando molto ancorati alle radici, l’Irpinia. Cosi’ anche nella sezione dove si studia “Industria ed Artigianato per il Made in Italy”. Anche qui tra gli outfit realizzati dagli studenti, spiccano capi di abbigliamento ispirati alle origini e al territorio irpino. Come i pantaloni che richiamano al vino e alla botte. Un progetto fortemente voluto dallo stesso dirigente Caterini. Una scuola che guarda anche a settori strategici negli altri indirizzi proposti. A partire dai Servizi per la Sanita’ e l’assistenza sociale, con un ruolo chiave nelle future figure professionali che si occuperanno del benessere psico- sociale della comunità. L’istituto Amatucci in Viale Italia ad Avellino rappresenta un punto di riferimento dal punto di vista formativo con i suoi sei indirizzi: Meccanica ed Elettronica(MAT), Socio Sanitario, Ottico, Odontotecnico, Commerciale(Web Community), Moda.

Il mercato del lavoro chiede sempre più questi profili. I dati economici nel 2024 hanno evidenziato che manca quasi il 74% di installatori e manutentori elettrici. Anche nelle professioni tecniche sanitarie il dato rasenta il 60 %. In questo quadro l’Istituto Amatucci cerca nel proprio territorio di ridurre questo scollamento tra le competenze insegnate e le richieste del mercato. La scuola dallo scorso anno ha aderito alla filiera formativa tecnologico-professionale 4+2. Si tratta di un percorso di quattro anni di scuola superiore e due negli ITS Academy integrati con esperienze a stretto contatto con le aziende. Si darà più spazio ai programmi di formazione scuola-lavoro e didattica laboratoriale per favorire l’ingresso degli studenti nel mondo del lavoro. Al termine dei quattro anni lo studente diplomato deciderà se continuare gli studi o entrare nel mondo del lavoro.Grande attenzione è stata dedicata alla formazione scuola lavoro per tutti i 6 indirizzi di studi. Firenze, Milano, Roma e Barcellona sono alcune mete dove gli studenti più meritevoli dell’Amatucci possono gratuitamente accedere a percorsi di Formazione Scuola lavoro, in grandi strutture di settore. I tanti laboratori aperti quest’anno( Motoristica, Macchine CNC, Elettronica, Elettrotecnica, Manutenzione, Moda) insieme a quelli già aperti da anni completano un’offerta formativa di grande qualità.