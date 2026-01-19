Sant’Andrea di Conza, brutalmente aggredito al centro del paese: indagano i Carabinieri

SANT’ANDREA DI CONZA – Aggredito in pieno centro da due persone. Sarebbe stato un alterco la causa del pestaggio ai danni di un quarantenne di Sant’Andrea di Conza, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso. Due soggetti su cui sono in corso accertamenti da parte della locale stazione dei Carabinieri, giunti sul posto, che hanno avviato la ricostruzione dei fatti prima che il 40enne si portasse al Pronto Soccorso per le cure del caso. Ad avere la peggio anche due giovani che avevano provato ad intervenire in soccorso del quarantenne. Tutti i testimoni dell’aggressione sono stati sentiti in caserma insieme agli altri testimoni dell’accaduto.