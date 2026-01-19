Incontro in Regione su Menarini, i sindacati: “Nuovo protagonismo della giunta”

“Nella giornata odierna si è svolto l’incontro sindacale tra le Organizzazioni Sindacali FIM FIOM UILM FISMIC UGLM di Avellino, le RSU Menarini e il Presidente della Giunta Regionale, on. Fico, alla presenza degli assessori Casillo e Saggese. L’incontro è stato richiesto dalle Organizzazioni Sindacali per sollecitare un impegno politico diretto della Regione Campania rispetto alla grave crisi che sta investendo lo stabilimento Menarini, determinata dalla mancanza di commesse, situazione che costringerà l’azienda ad attivare la CIGO a partire dal prossimo 09 febbraio per una durata di 13 settimane.

Nel corso del confronto le OO.SS. hanno avanzato la richiesta di un intervento articolato su due livelli:

– Un’azione immediata, che preveda la possibilità di estendere una gara vinta dall’azienda nel 2024, consentendo lo stacco di un ordine di 41 pullman, al fine di garantire continuità produttiva e occupazionale.

– Un impegno politico e istituzionale, in sinergia con la Regione Emilia-Romagna, da portare in sede di Conferenza Stato-Regioni, per favorire norme più snelle e procedure semplificate nell’indizione delle gare, utilizzando le risorse del Piano Nazionale della Mobilità Sostenibile.

Il Presidente Fico ha manifestato grande apertura rispetto alle richieste avanzate, inaugurando un nuovo modello di collaborazione tra le parti, e ha garantito la presenza attiva della Regione Campania ai tavoli di crisi presso il MIMIT.

In particolare, il Presidente ha dato mandato ad una verifica tramite ACaMIR sulla concreta possibilità di procedere allo stacco dell’ordine dei 41 autobus, con l’obiettivo di iniettare fiducia nel contesto produttivo e occupazionale.

È stata inoltre acquisita la disponibilità della Regione Campania a sostenere iniziative per l’infrastrutturazione materiale e immateriale delle aree industriali della provincia di Avellino, tema strategico per il rilancio e l’attrattività del territorio.

Le Organizzazioni Sindacali e le RSU giudicano l’incontro positivo e continueranno a monitorare l’evoluzione degli impegni assunti, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela dell’occupazione e sul futuro industriale del sito Menarini”. Così in una nota stampa FIM FIOM UILM FISMIC UGLM di Avellino e RSU Menarini