Viaggiando sotto le Stelle: a Grottolella un tuffo negli anni ’90

Grottolella si prepara a rivivere l’atmosfera magica degli anni ’90 con la quinta edizione di Viaggiando sotto le Stelle. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Spiniello e in particolare dall’assessore alla Cultura Marianna Mazza, trasformerà il centro storico del borgo in un palcoscenico a cielo aperto. Il 17 agosto le strade si animeranno di musica, colori e sapori, offrendo ai visitatori un’esperienza unica che unisce nostalgia e divertimento.

L’evento partirà da Piazza A. Maglio con un’esplosione di energia e melodie indimenticabili grazie alla performance della Come Max Tribute Band 883, che riproporrà i più grandi successi di Max Pezzali e degli 883. Una serata dedicata ai ricordi, con canzoni che hanno segnato una generazione, pronte a far cantare e ballare tutti i presenti. Ma la serata non finisce qui! Dopo il tributo agli 883, la festa si sposterà a Piazzetta M. Da Vinci dove le luci fluo prenderanno il sopravvento. Sarà infatti il turno di DJ Riflex con il suo “The 90’s Fluo Party”.

Nel corso della serata, i visitatori avranno l’opportunità di esplorare ogni angolo del centro storico, scoprendo sorprese nascoste e lasciandosi sorprendere da performance artistiche, mostre, e un percorso enogastronomico che valorizza i prodotti tipici della tradizione locale.

Viaggiando sotto le Stelle ’90 promette dunque di essere un evento imperdibile, capace di riportare tutti indietro nel tempo, come si legge appunto dalla locandina. Appuntamento quindi al 17 agosto a Grottolella, per una serata che farà brillare le stelle e i ricordi.