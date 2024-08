Tutti con il naso all’insù: stanotte lo spettacolo dei droni luminosi

Tutti con il naso all’insù per la notte più luminosa e magica dell’estate avellinese. Stanotte, 15 agosto, da piazzale degli Irpini (parcheggio stadio Partenio – Lombardi) una squadriglia di droni prenderà il volo per uno spettacolo di luci ed effetti speciali senza precedenti.

Due gli spettacoli in programma, alle 22 e poi alle 00:30, per una notte di Ferragosto unica nel suo genere e soprattutto rispettosa dell’ambiente e dei nostri amici a quattro zampe. Non più i tradizionali fuochi pirotecnici, dunque, bensì uno spettacolo suggestivo e innovativo che animerà la notte più bella della nostra estate. Una coreografia aerea e una sinfonia di luci e suoni, resa possibile dai piccoli velivoli pronti a danzare nell’aria creando figure incantate ed atmosfere emozionanti con movimenti sincronizzati alla perfezione per una esperienza visiva incredibile.