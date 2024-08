Ferragosto di fuoco in Irpinia: poi calo termico e piogge

Si prospetta un Ferragosto di fuoco in Irpinia, almeno fino a sabato sono infatti previste temperature al di sopra delle medie stagionali con un elevato tasso di umidità. Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato l’avviso di allerta per “Ondate di calore” attualmente in atto fino alle ore 8 di sabato 17 agosto. La criticità riguarderà l’intero territorio regionale dove si prevedono temperature che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4÷6°C, un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne, potrà superare il 70-80% e condizioni di scarsa ventilazione.

Da sabato un primo sollievo dal punto di vista delle temperature con primo vero break della stagione estiva. In arrivo un calo di temperature e soprattutto un rischio elevato di pioggia e temperali su buona parte del territorio irpino.