Via Matteotti pedonalizzata in occasione delle festività natalizie

Via Matteotti pedonalizzata da venerdì 20 dicembre fino a giovedì 2 gennaio. In occasione delle festività natalizie, dalle ore 18 alle ore 24, l’arteria che mette in connessione corso Europa con corso Vittorio Emanuele sarà interdetta alla normale circolazione veicolare.

Il divieto di accesso in via Matteotti partirà dall’intersezione con via Mancini e prevedrà l’obbligo di svolta a sinistra con direzione via Mazas per tutti i veicoli ad eccezione di quelli autorizzati e di quelli dei residenti.

Il dispositivo favorirà una più sicura e funzionale fruizione dell’area pedonale di corso Vittorio Emanuele e dei Mercatini di Natale dell’Avellino Christmas Village di piazza della Libertà, riducendo contestualmente il traffico veicolare e i disagi per i pedoni.