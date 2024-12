Movida natalizia: scatta il divieto di vendita in asporto di bevande in vetro o lattine

La sindaca di Avellino, Laura Nargi, ha emesso un’ordinanza con effetto immediato che impone il divieto di vendita al dettaglio per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine su tutto il territorio comunale. L’ordinanza è stata adottata per motivi contingibili e urgenti e avrà validità fino al 7 gennaio 2025. La misura si applica a tutte le bevande, alcoliche e non alcoliche, e si inquadra in un più ampio intervento finalizzato a garantire la sicurezza e il decoro pubblico.

