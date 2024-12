Premio Amelio all’avvocato Pascarosa: figure che possono ridare luce all’Avvocatura

AVELLINO- Carmine Pascarosa, il più giovane avvocato Cassazionista iscritto quest’ anno all’Ordine degli Avvocati di Avellino ha ricevuto questa mattina il Premio intitolato alla memoria dell’avvocato Luigi Amelio, giunto alla Decima edizione. A conferirglielo, oltre all’avvocato Valentina Amelio, consigliere dell’Ordine e figlia del professionista scomparso dieci anni fa, era presente il presidente dell’Ordine degli Avvocati Fabio Benigni e il presidente della Camera Penale Gaetano Aufiero. Una cerimonia che e’ stata anche momento, come ogni anno per fare il punto su dove stia andando oggi l’Avvocatura. Una riflessione che proprio il presidente della Camera Penale Aufiero, sia nel corso del suo intervento che a margine dell’iniziativa ha voluto proporre a margine della cerimonia:

“Sarei molto curioso di sapere cosa pensano figure che hanno lasciato il segno nell’Avvocatura come l’ avvocato Luigi Amelio, gli avvocati Preziosi e Turco della deriva che sta vivendo la nostra professione. Il giovane collega ne parlo sempre con i miei collaboratori si trovera’ di fronte a processi dove il ruolo del difensore e’ sempre piu’ ridotto, vedo un futuro più buio. Per questo ricordare figure come l’avvocato Amelio puo’ essere utile alle nuove generazioni per riportare un po di luce in questa fase buia”.