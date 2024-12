Via libera alla Legge di Stabilità, Petracca: piu’ risorse per Irpinia e le aree interne

AVELLINO- “Abbiamo approvato pochi minuti fa in Aula la Legge di Stabilità 2025, un provvedimento importante e che mostra una visione molto ampia di quello che deve essere il futuro della Campania sul piano delle politiche sociali, del sostegno alle fasce che presentano maggiori fragilità, sul piano delle attività culturali, ma anche della mobilità, del trasporto, dell’urbanistica edell’agricoltura”. Quanto scrive il consigliere regionale del Pd Maurizio Petracca, dopo il via libera alla Legge di Stabilita’: “Ancora una volta, dopo il grande impegno di questi giorni, confermiamo la visione di una Campania pienamente orientata allo sviluppo e alla coesione, all’inclusione e alla solidarietà. Questa finanziaria regionale guarda con favore alle aree interne. Il mio contributo è stato quello di determinare condizioni di crescita per quei settori che in Irpinia sono trainanti. Faccio ovviamente riferimento all’agricoltura, all’agroalimentare, alle eccellenze del territorio che necessitano il massimo sostegno da parte della Regione Campania. Sono, perciò, state rifinanziate le leggi che io stesso ho presentato come primo firmatario:legge sul sostegno alla castanicoltura; legge sulla disciplina dell’enoturismo, legge sulla disciplina dell’oleoturismo sostegno alla filiera vitivinicola con specifico riferimento alle attività dei consorzi di tutela”. E ci sono anche altri interventi: “In questa stessa direzione vanno alcuni interventi che ho predisposto, tutti in favore dell’Irpinia e delle sue eccellenze. Su mia indicazione la finanziaria prevede per il 2025 specificamente per l’Irpinia in maniera da coprire tutto il territorio provinciale:un’azione importante dedicata alle tradizioni culturali edell’agroalimentare in termini di valorizzazione e di promozione con particolare riferimento all’area della Bassa Irpinia e del Partenio; un intervento dedicato alla rete dei comuni irpini inseriti nel circuito dei borghi più belli d’Italia presenti omogeneamente sull’intero territorio provinciale; un’azione dedicata all’internazionalizzazione dei vini d’Irpinia che interesserà gli areali del Greco di Tufo, del Fiano di Avellino, del Taurasi; un’attività di promozione del benessere psicologico e dell’inclusione per l’Alta Irpinia; un’azione di valorizzazione del territorio dell’Ufita e della Baronia”. Nello specifico poi altre iniziative per Montevergine, Torre Le Nocelle e Aiello del Sabato: “Anche per il 2025 è previsto- continua Petracca- su mio impulso il rifinanziamento per la funicolare di Montevergine. Lo stanziamento consente di tenere in funzione in maniera permanente l’importante infrastruttura che rappresenta un unicum sul territorio regionale e che svolge una funzione di primo piano nel mantenimento di importanti flussi turistici sul nostro territorio. In più ho previsto un intervento per Torre Le Nocelle per contribuire al recupero del Santuario di San Ciriaco distrutto dal terribile incendio dell’ottobre scorso. E, ancora, un intervento di rifunzionalizzazione urbana per il Comune di Aiello del Sabato per rendere l’accesso ad alcuni servizi primari, tra cui quelli scolastici, più adeguato per l’intera comunità. A questo si aggiunge la complessiva solidità delle casse regionali che si conferma una costante di questa consiliatura regionale. Un dato di non poco conto”.