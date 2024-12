I doni di “Babbo Natale” dei caschi rossi per i piccoli pazienti al Frangipane

ARIANO IRPINO- Questa mattina i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Ariano Irpino hanno svolto un intervento speciale, facendo visita ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Presidio Ospedaliero Sant’Ottone Frangipane. I piccoli pazienti sono stati svegliati da un “Babbo Natale” davvero speciale, che, accompagnato da una delegazione di aiutanti e dal personale medico, si è presentato all’ingresso del reparto per distribuire regali inaspettati.”Regalare un sorriso ai bambini è una delle cose più belle. Siamo onorati di poter portare gioia a questi splendidi bimbi, soprattutto in vista del Natale. Si tratta di un piccolo gesto, ma per noi è molto importante. Rendere un po’ più felici le feste in un reparto ospedaliero, dove ogni giorno i bambini sono seguiti con amore e professionalità dal personale medico e infermieristico, è un’emozione bellissima. Un grazie speciale a loro e anche alla Direzione dell’Ospedale, che ha permesso la consegna dei regali, e al Comando di Avellino che ha promosso questa iniziativa”, commenta così il neo Capo Distaccamento, a nome di tutti i Vigili del Fuoco di Ariano Irpino.