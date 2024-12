Salvini assolto dall’accusa di sequestro di persona, Piantedosi: grande soddisfazione

AVELLINO- Matteo Salvini è stato assolto dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. La decisione della seconda sezione penale del tribunale di Palermo. Il verdetto è arrivato dopo otto ore di camera di consiglio. Il vice premier rischiava sei anni di reclusione per aver impedito alla nave della ong Open Arms di attraccare in un porto italiano nel 2019. Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che questa sera partecipa in Prefettura al tradizionale scambio di auguri, in un post ha esternato: “Grande soddisfazione per la sentenza di assoluzione del Ministro Matteo Salvini. Ho avuto il privilegio e l’onore di condividere con l’amico e collega Matteo quella stagione di grande impegno nella difesa del Paese dall’immigrazione incontrollata e insostenibile favorita dall’azione dei trafficanti di esseri umani. Continuo ad avere profonda fiducia nella giustizia che oggi ha riconosciuto la legittimità di quanto è stato fatto per la difesa dei nostri confini”.