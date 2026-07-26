Vespa, cultura e territorio: successo per “Irpinia in Vespa Show”

Oltre 200 mezzi, 30 Vespaclub provenienti da 9 regioni (Campania, Sicilia, Puglia, Lazio, Molise, Marche, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto), circa 100 persone presenti alla visita guidata dei monumenti e luoghi storici di Grottaminarda, un importante indotto turistico per il territorio. Questo il bilancio dell’ultima giornata di “Irpinia in Vespa Show” a cura del Vespa Club Leoni Rossi, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e sotto l’egida del Vespa World Club. Tre giornate dedicate alla cultura, all’amicizia e alla passione per le due ruote.

Il Trofeo “Irpinia in Vespa Show” è andato ai piemontesi di Acqui Terme, premiati anche equipaggi e Vespaclub nell’ambito del Campionato Turistico Regionale con il primo posto per Pomigliano e Nazionale, con il primo posto ancora per Acqui Terme.

Dopo il raduno dei mezzi in Piazza XVI Marzo e lungo Corso Vittorio Veneto, il serpentone di Vespe è partito per un nuovo giro panoramico e per il pranzo di commiato. La prima giornata è stata caratterizzata dalla presentazione del libro “Vespiste e Motocicliste – Donne con una marcia in più” di Paola Scarsi, che ha messo in luce la passione per la moto al femminile, mentre la giornata di ieri è stata dedicata alla visita al Santuario della Madonna Nera di Carpignano e alle gare valevoli per la Coppa Italia di Gimkana in Vespa, competizione nazionale sotto l’egida del Vespa Club d’Italia.

L’Amministrazione comunale, nel ringraziare i vespisti arrivati da tutta Italia per partecipare al raduno, alle gare e per visitare Grottaminarda, e a tutti i cittadini che hanno partecipato come sempre calorosi, esprime un sentito apprezzamento al Vespa Club Leoni Rossi, tra i sodalizi più numerosi d’Italia, per l’impegno, la passione e l’eccellente organizzazione della manifestazione. Ringraziamenti, inoltre, alla Pubblica Assistenza Grottaminarda, alla Polizia Municipale, e ai Carabinieri di Grottaminarda che si spendono in ogni occasione e che hanno concretamente contribuito alla sicurezza e quindi alla riuscita anche di questo evento.