Stadio “Partenio-Lombardi”, domani la presentazione del Piano di monitoraggio

Domani, lunedì 27 luglio, alle ore 10:30, presso la sala stampa del Comune di Avellino, si terrà la conferenza stampa dedicata alla presentazione del Piano di monitoraggio statico-strutturale dello Stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, realizzato dal C.U.G.RI. – Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati i risultati in itinere del programma di monitoraggio, finalizzati alla sorveglianza dello stato strutturale dell’impianto attraverso un sistema integrato di ispezioni, rilievi, sensori e analisi tecniche, con l’obiettivo di supportare la programmazione degli interventi di manutenzione e garantire una gestione sempre più efficace e consapevole della struttura.

Saranno presenti il sindaco di Avellino, Nello Pizza; l’assessore ai Lavori Pubblici, Fondi regionali ed europei, Enza Ambrosone; l’assessore al Patrimonio, Ettore Iacovacci; l’assessore alla Gestione e valorizzazione delle strutture sportive, Giuseppe Giacobbe.