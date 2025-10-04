Il vescovo Aiello: scuola grande lezione di umanità, raddoppierei gli stipendi ai docenti

AVELLINO – “La scuola è una grande lezione di umanità”. E’ cosi che il vescovo di Avellino Arturo Aiello ha voluto riassumere il grande valore della scuola nel giorno in cui al Duomo la Porta Santa del Giubileo si e’ aperta per centinaia di studenti di ogni ordine e grado che hanno raccolto l’invito dell’ufficio Pastorale per la Scuola della Diocesi di Avellino, retto da Don Antonio Fucci hanno aderito al Giubileo del mondo scolastico. Monsignor Aiello nella sua omelia ha ringraziato Don Antonio Fucci e personale scolastico a partire dalla dirigente dell’Usp Fiorella Pagliuca e al personale della scuola e agli studenti. “Grazie per questo giorno di festa”. Anche perche’, non ha mancato di rilevare il vescovo, una lezione importante arriva dalla mattinata, quella che i ragazzi “hanno capito che anche se il mondo nei nostri tempi si riunisce sempre per le guerre, ci si può riunire anche per la pace”. Il presule avellinese ha voluto ripetere una sua convinzione che, come ha ricordato gli e’ valsa l’apprezzamento dei docenti: ” Se fossi il ministro dell’Istruzione o il Capo del Governo raddoppierei lo stipendio a tutti gli operatori della scuola, a partire dagli insegnanti. Il ruolo di una docente o un docente è importante nella vita del futuro delle nostre comunità, che ha bisogno di essere umanizzato”. Rivolgendosi ai ragazzi ha ricordato che a scuola si va per imparare innanzitutto ad essere umani, ad accettare ed incontrare gli altri: “Vado a scuola per aprirmi ad incontrare gli altri facendo la pace e non la guerra”.