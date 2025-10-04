Da Caposele a Materdomini: corteo contro il massacro di Gaza

Una lunga marcia di solidarietà e protesta si è snodata oggi da Caposele fino a Materdomini, per dire no al massacro in corso a Gaza.

Centinaia di persone si sono messe in cammino in un corteo pacifico ma determinato, animato da bandiere, striscioni e slogan contro la violenza e per il rispetto dei diritti umani del popolo palestinese.

L’iniziativa si è conclusa al centro fieristico di Materdomini, dove si è tenuto un partecipato momento di dibattito, seguito da musica dal vivo e da una matassa solidale.

Tra i presenti anche il sindaco di Caposele, Lorenzo Melillo.