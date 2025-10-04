Concita, un collegio di consulenti per la verità sulla tragedia in sala parto

AVELLINO – Sarà un collegio di consulenti (medico legale, ginecologo e anatomo patologo) ad eseguire nel pomeriggio di lunedì l’esame autoptico sulla salma della quarantunenne di Lioni Concita Perna, deceduta al termine del parto cesareo e alla nascita del suo bambino. Alle quindici di lunedì ci sarà il conferimento dell’incarico medico legale da parte del pm Fabio Massimo Del Mauro, il magistrato che coordina le indagini. Al momento la Procura di Avellino starebbe procedendo senza iscrizioni nel registro degli indagati. Per questo motivo alle operazioni di accertamento medico legale potranno partecipare i consulenti eventualmente nominati dalla famiglia. A rappresentare i familiari della quarantunenne l’avvocato Gerardo Castellano. Le conclusioni del collegio di consulenti e quanto finora raccolto dagli inquirenti e oggetto di informativa alla Procura della Repubblica, potranno determinare anche eventuali profili di negligenza nella gestione clinica della quarantunenne. Lioni e l’Irpinia si preparano a dare l’ultimo saluto a Concita. Una tragedia che ha lasciato sotto choc tutta la comunità