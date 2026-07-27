Vertice istituzionale in Regione, il sindaco Pizza: “Grande disponibilità dal presidente Fico. Per i collegamenti ferroviari ci rivedremo a settembre”

Nuovo stadio, piscina, alloggi popolari e collegamenti ferroviari sono stati al centro dell’incontro istituzionale che si è svolto questa mattina a Palazzo Santa Lucia tra il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e il sindaco di Avellino, Nello Pizza, alla presenza del consigliere regionale Maurizio Petracca. Si è trattato del primo confronto ufficiale successivo all’elezione del sindaco alla guida della città ed è stato utile a far emergere una volontà chiara di intraprendere un percorso comune, volto alla risoluzione dei problemi.

Particolare attenzione è stata riservata al futuro dello stadio “Partenio-Lombardi”. Si è preso atto della necessità di procedere con la costruzione di un nuovo impianto e sarà l’Amministrazione comunale a farsi carico di predisporne il progetto, creando, in questo modo, le condizioni necessarie per la concreta realizzazione dell’intervento.

Dunque, la piscina comunale, che nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale dovrà quanto prima essere restituita alla città assolutamente funzionante, moderna e adeguata alle esigenze sportive e sociali del territorio.

Venendo, poi, al tema dei collegamenti ferroviari, le parti hanno concordato di aggiornarsi al mese di settembre, in occasione di un incontro con RFI finalizzato a verificare la possibilità di utilizzare treni ibridi nelle more del completamento dei lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie verso Salerno e Benevento. L’obiettivo è quello di migliorare già nel breve termine i collegamenti con il capoluogosannita e, attraverso di essi, con la rete ferroviaria nazionale. C’è stato, infine, spazio per ragionare di alloggi popolari e si è trovato un punto d’incontro sulla possibilità di predisporre un progetto per l’efficientamento energetico utile ad intervenire sugli edifici già esistenti.

Esprime soddisfazione a margine dell’appuntamento il sindaco Pizza: “Il presidente Fico ha mostrato una grande disponibilità e si è detto pronto a fare quanto necessario per risolvere le problematiche in essere. Sullo stadio – spiega – ci ha sostanzialmente chiesto di presentare un progetto serio ed econsostenibile, dandoci di fatto il via libera a procedere, mentre per quanto riguarda la piscina comunale la volontà è quella di restituirla nel minor tempo possibile alla comunità”. Un’intesa, aggiunge Pizza, “si è individuata anche sugli alloggi popolari, immaginando di intervenire sul fronte dell’efficientamento energetico”, mentre per quel che riguarda il tema dei collegamenti ferroviari, “ci rivedremo a settembre – dice – con l’obiettivo di raggiungere in tempi rapidi un miglioramento del servizio che collega Avellino a Benevento”.