Oltre 500 gli abbonamenti sottoscritti per l’Avellino Basket: prosegue la campagna “Innamorato, sempre di più”

A soli dieci giorni dall’apertura della Campagna Abbonamenti “Innamorato, Sempre di Più”, l’Halley Campania Avellino Basket annuncia il raggiungimento dei 500 abbonamenti sottoscritti. Un dato significativo che testimonia la grande passione del pubblico avellinese, il legame con la società e l’entusiasmo dei tifosi che non vedono l’ora nel vedere all’opera la nuova squadra.
Il club ricorda che gli abbonamenti sono acquistabili:
- Online sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita autorizzati Vivaticket, nuovo partner ufficiale per il ticketing della società biancoverde.
- Presso lo store ufficiale del club in Corso Vittorio Emanuele n° 254, aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 17:00 alle 20:00.
Scadenze e fasi della campagna
- Diritto di prelazione: scade venerdì 31 luglio.
- Chiusura Prima Fase: venerdì 7 agosto.
- Seconda Fase: dal 31 agosto al 27 settembre.