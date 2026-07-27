13 anni dalla tragedia di Acqualonga: domani la cerimonia commemorativa indetta dal Comune di Monteforte Irpino

L’Amministrazione Comunale di Monteforte Irpino invita la cittadinanza a partecipare a un momento di profonda riflessione, nato per mantenere vivo il ricordo di quanti persero la vita in quel tragico 28 luglio 2013 sul viadotto di Acqualonga: 40 vittime di quello che è stato uno tra gli incidenti stradali più gravi della storia d’Italia.

La cerimonia si svolgerà domani, 28 luglio 2026, nel luogo divenuto simbolo della memoria collettiva, il Giardino della Memoria, sito proprio in località Acqualonga. A partire dalle 17:30, ad accogliere la cittadinanza vi saranno i sindaci di Monteforte Irpino e Pozzuoli, Fabio Siricio e Luigi Manzoni. Seguiranno, poi, altri momenti commemorativi quali: la deposizione della corona d’alloro; la benedizione del Viceparroco Diego Antonio Della Bella con un sentito momento di raccoglimento; il momento della memoria, a cura di Anna Nardone e Domenico Cerullo e gli interventi musicali della violoncellista Teresa Vallese e del pianista Michele Ruggiero.

Pozzuoli e Monteforte Irpino continueranno a condividere questo momento di raccoglimento, testimonianza di una vicinanza che non si è mai affievolita. Ricordare significa non solo onorare le vittime, ma anche sostenere le loro famiglie e ribadire che la comunità non ha mai smesso di essere presente, partecipe, solidale.

Un modo per dire che la memoria è un rispettoso impegno che ogni anno viene rinnovato.

L’Amministrazione Comunale, pertanto, invita tutti a prendere parte alla cerimonia, affinché il ricordo delle vittime continui a vivere attraverso la presenza.