Si è tenuto nei giorni 17 e 18 aprile 2026 in Mirabella Eclano il trilaterale Italia-Francia-Germania dei Ministri dell’Interno che ha visto impiegati un massiccio numero di uomini appartenenti a tutte le forze di polizia della Provincia di Avellino, nonché di reparti di altre province venute in supporto, le quali, unitamente a tutte le associazioni di volontariato, agli enti Provinciali e a quelli Comunali, hanno consentito il regolare svolgimento dell’evento.

Il vertice, oltre a dare lustro alla nostra Provincia, ha visto un impeccabile servizio di sicurezza messo in atto grazie all’eccellente organizzazione da parte di tutte le Autorità Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Prefettura, Questura, Finanza, vigili del Fuoco, Provincia, Comuni interessati e volontari di varie associazioni.

Così in una nota il Segretario Generale Provinciale Dott. Massimiliano Lo Priore:

Personalmente a nome di UNARMA A.S.C. ho seguito attentamente tutte le fasi organizzative e esecutiva dell’evento, preoccupato al fine di assicurami che tutti i militari impiegati svolgessero il servizio nella massima sicurezza, soprattutto per quanto concerne la parte alloggiativa e del vitto. Ho constatato di persona, recandomi sul posto e parlando con molti dei Carabinieri impiegati, che tutto si stesse svolgendo al meglio. Visti i precedenti eventi organizzati in questa Provincia tra cui il G/7 del 2025 sempre a Mirabella Eclano, conoscendo altresì l’attuale scala gerarchica e tutte le Autorità Provinciali interessate, non vi era alcun dubbio che tutta la fase organizzativa si sarebbe svolto al meglio avendo cura in primis la sicurezza delle Autorità internazionali intervenute ma, soprattutto, la sicurezza e il benessere logistico dei nostri Carabinieri impiegati nei servizi i quali hanno operato con la massima professionalità. Molte sono state le espressioni di gratitudine pervenute dai tanti Carabinieri verso le Autorità Provinciali che hanno organizzato tutto il servizio dell’evento e alla nostra associazione per la vicinanza e l’interessamento espresso.

A nome di tutta l’Associazione Sindacale UNARMA di Avellino di cui ho l’onore di rappresentare ed essere portavoce, desidero ringraziare il Prefetto di Avellino Dott.ssa Riflesso Rosanna e il suo staff, il Questore di Avellino Dott. Pasquale Picone e i suoi collaboratori, il Procuratore della Repubblica in carica Dott. Francesco Raffaele e tutte le altre forze di polizia e gli enti Provinciali e Comunali.

Un grazie va soprattutto al nostro Comandante Provinciale Col. Angelo Zito che in questi giorni è stato reperibile 24 ore su 24 seguendo con attenzione tutte le fasi dell’evento e in particolar modo tutta la parte interessante il benessere e la sicurezza dei Carabinieri impiegati nei servizi, telefonandomi personalmente con frequenza chiedendomi se tutto si stesse svolgendo al meglio e se vi erano problematiche riguardanti il benessere di tutto il personale impiegato.

Ringrazio tutti i Comandanti di Compagnia della Provincia di Avellino e i diretti collaboratori che hanno coadiuvato il Comandante Provinciale nelle fasi organizzative ed esecutive sia di giorno che di notte, tutti i Comandanti di Stazione della Provincia di Avellino che hanno dato il loro supporto fornendo disponibilità di uomini e mezzi e, non per ultimi, il Comandante della Compagnai Carabinieri di Mirabella Eclano Cap.Falginella Raffaele, il Comandante della Stazione di Mirabella Eclano Lgt. Di Mitri Salvatore e tutti i loro collaboratori che hanno seguito con grande impegno e non pochi sforzi.

Però il mio ringraziamento maggiore va a tutti quei Carabinieri che in questi giorni si sono impegnati con pochi sacrifici in prima linea con professionalità, nell’espletamento dei servizi di sicurezza 24 ore su 24. Abbiamo dimostrato ancora una volta che i carabinieri della Provincia di Avellino sono dei professionisti di eccellenza guidati da dirigenti di tutto rispetto. Di questo dovremmo solo che esserne fieri! Grazie ancora da UNARMA A.S.C.