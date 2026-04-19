Nacca tra le novità della lista M5s: “Città in stato semicomatoso, vogliamo dare risposte concrete”

Tra le novità della lista del Movimento 5 Stelle per le comunali di Avellino c’è Pasquale Luca Nacca, promotore del movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia”. Farmacista di Bellizzi Irpino, due anni fa aveva raccolto oltre 300 voti, sfiorando l’ingresso in consiglio comunale con la lista “App”. Ora la scelta di candidarsi con il M5S, all’interno del percorso che sostiene il candidato sindaco del campo progressista Nello Pizza.

Nacca spiega che si tratta di una decisione maturata nel tempo, frutto di rapporti politici e iniziative condivise avviate da anni. “È una scelta che nasce da lontano perché già da qualche anno abbiamo rapporti con Alessandro Caramiello del gruppo parlamentare Sviluppo Sud, poi le recenti iniziative fatte con la consigliera comunale di Montoro Anna Ansalone. Ricordo ancora le battaglie sul referendum per il no alla riforma della giustizia e quelle su Borgo Ferrovia, quindi è una cosa che nasce da tempo. Non nascondo che c’è stato un serrato corteggiamento da parte del Movimento 5 Stelle nei riguardi di Pasquale Luca Nacca e questo ci ha reso molto orgogliosi di fare questa scelta”.

Quanto ai temi che intende portare nella campagna elettorale, Nacca richiama le battaglie già sostenute con la propria associazione. Al centro ci saranno acqua, trasporti, rilancio culturale e valorizzazione delle risorse del territorio. “Sui trasporti questa è una città totalmente scollegata dal sistema non soltanto regionale ma anche nazionale. Inoltre dobbiamo provare a dare un impulso importante dal punto di vista culturale a questi territori”.

Nacca annuncia anche un appuntamento in programma lunedì 20 aprile a Montefredane, promosso con l’associazione Campania Felix MareTerraMare. “Sarà un importante incontro con la presenza sia di Alessandro Caramiello sia dell’assessora regionale Serluca, per quanto riguarda il focus su agricoltura, archeologia e sulle ricchezze che hanno questi territori”.

Lo sguardo si sposta poi sui prossimi appuntamenti politici del Movimento 5 Stelle, con l’arrivo in città dei big nazionali. “Sabato ci sarà l’arrivo di Giuseppe Conte e del presidente Roberto Fico, come candidati del M5S faremo il possibile per farli sentire a casa ma soprattutto dobbiamo delle risposte concrete a una città che è veramente in uno stato semicomatoso”.

Infine, Nacca esprime un giudizio positivo sul candidato sindaco della coalizione, Nello Pizza. “E’ una persona per bene, un avvocato penalista dalla parte della legge, della legalità e della giustizia, quindi non poteva essere fatta scelta migliore. Ovviamente era meglio se fosse stata fatta prima, ma ora ci troviamo, come si dice, sulla barca e continuiamo a navigare per approdare a un porto vincente”.