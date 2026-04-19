Contrada, non bastano i disagi sulla Sp88: i ladri rubano le batterie dei semafori mobili

CONTRADA- Sul tratto della Sp 88 di Contrada come se non bastassero i disagi e il passaggio di mezzi pesanti nonostante il divieto ci si mettono ora anche i ladri. Cosa c’entrano i furti con il cantiere per ripristinare la viabilità completa dopo l’emergenza? Semplice e anche un poco incredibile quello che verosimilmente e’ accaduto la notte scorsa, quando ignoti hanno rubato le batterie dei semafori installati per gestire il passaggio a senso unico alternato lungo il tratto interessato dalla frana. Il disagio segnalato alla Polizia Locale ri Contrads si è scoperto in breve che non fosse legato ad un malfunzionamento ma ad un vero e proprio furto. Così sin dalla mattinata, anche perché domenica a Contrada e’ giornata di mercato settimanale, il sindaco Pasquale De Santis e la Polizia Municipale sono stati impegnati a gestire il traffico ed evitare disagi ed incidenti. “Umiliato”. Questo è lo stato d’animo con cui il primo cittadino ha espresso la sua indignazione per quanto accaduto, anche se il valore delle batterie asportate è irrisorio, i danni e i disagi che avrebbe potuto arrecare lo stop al semaforo e’ notevole.