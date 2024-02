Vertenza I.I.A. di Flumeri, Consiglio Provinciale all’esterno dei cancelli della fabbrica

La seduta di Consiglio Provinciale monotematica, dedicata alla vertenza I.I.A. di Flumeri, si terrà giovedì prossimo – 8 febbraio -, alle ore 9.30, all’esterno dei cancelli dello stabilimento.

“I vertici aziendali – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane – dopo aver concesso l’autorizzazione all’assemblea con il Consiglio Provinciale alle organizzazioni sindacali, hanno deciso di fare marcia indietro, giustificando la scelta per motivi di sicurezza. Non è questo il tempo delle polemiche e lungi voler entrare nel merito di questa decisione, ma non si può non evidenziare la scorrettezza nei confronti dell’istituzione e, prima ancora, dei lavoratori e dei sindacati. In ogni caso, non ci fermiamo. Il Consiglio Provinciale si terrà all’esterno dei cancelli, nel piazzale antistante lo stabilimento, nella speranza che, dopo aver concesso il via libera, i vertici aziendali non cambino nuovamente idea. Doverosi i ringraziamenti al sindaco di Flumeri, Angelo Antonio Lanza, che ha subito concesso il nulla osta per l’iniziativa. Anche questa è una dimostrazione della compattezza dell’Irpinia a difesa di un polo industriale di primo piano che va tutelato e rilanciato”.