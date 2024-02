Poco fa, a Montemiletto, una 67enne del posto è stata investita mentre attraversava la strada.

L’investitore si è fermato per prestare soccorso e la vittima è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano per gestire i soccorsi e per i rilievi del caso.

L’incidente si è verificato in via Luigi della Porta nella frazione Montaperto.

IN AGGIORNAMENTO