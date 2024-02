Verso Avellino – Casertana, Pazienza: “Abbiamo voglia di rivalsa, faremo il riscaldamento sotto la sud”

Archiviato il deludente pareggio di mercoledì sera a Potenza, l’Avellino si rituffa in campionato affrontando in un derby molto sentito la Casertana battuta all’andata in trasferta. Una gara in cui i lupi dovranno cercare di invertire la rotta per riprendere la marcia interrotta qualche settimana fa. Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il mister Michele Pazienza che spiega innanzitutto le difficoltà della prossima gara “È un derby, molto sentito. Una partita tra due squadre ben costruite che in questo momento si trovano nella parte alta della classifica. Ci arriviamo con quello spirito e con quella voglia di affrontare e risolvere in tutti i modi il problema della carenza di risultati in casa”.

Il mister poi fa riferimento alla settimana difficile che ha vissuto la squadra e le critiche ricevute da Ghidotti dopo la gara di Mercoledì: “Abbiamo un problema, dobbiamo dirlo senza nasconderci. Soprattutto in casa ci stanno mancando i risultati. Quando mancano non penso che possono essere determinati da un singolo giocatore. Sono difficoltà che devo vivere io in prima persona e di conseguenza tutta la squadra senza andarci a soffermare sul singolo”.

In ultimo Pazienza ho un pensiero per i tifosi biancoverdi: “Capisco la loro rabbia in questo momento, anche nei miei confronti. Veniamo da risultati in casa che purtroppo hanno rovinato tutto il percorso che questi ragazzi hanno fatto nei mesi scorsi. Però credo che questo sia il momento, più di ogni altro che abbiamo trascorso, in cui abbiamo bisogno della nostra gente, dei nostri tifosi. In virtù di questo abbiamo deciso di portare il riscaldamento sotto la Curva Sud affinché possano essere abbracciati dalla gente dal pre gara fino al novantacinquesimo minuto. Poi in base a quello che siamo riusciti a raccogliere nel corso della partita andremo a prenderne le conseguenze sotto la curva”.