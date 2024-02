Lunedì presso il circolo della stampa il convegno sulle problematiche agricole

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” organizza per lunedì 19 Febbraio alle ore 17 presso il circolo della stampa di Avellino il convegno dal titolo “Le problematiche nel mondo agricolo : analisi, prospettive e soluzioni”.

“Sono decenni che questo mondo viene quasi totalmente trascurato in particolare dalle istituzioni nazionali ed europee, e proveremo a dare possibili soluzioni rispetto a quanto sta accadendo. Massima solidarietà agli agricoltori, ai contadini, che ogni giorno fanno arrivare i prodotti della loro terra sulla nostra tavola, ma è doveroso stare dalla loro parte tutelando il made in Italy ed auspicando maggiori controlli per quei prodotti che ad esempio vengono dall’estero”.