Verme nel piatto della mensa, Nargi porta il caso in Commissione Trasparenza

Il caso del verme rinvenuto in una portata di pesce della mensa scolastica della scuola Regina Margherita-Leonardo da Vinci approda in Commissione Trasparenza. A farsi promotrice dell’iniziativa è Laura Nargi, presidente dell’organismo preposto al controllo sugli atti dell’Ente. Nargi ha imposto una variazione dell’agenda dei lavori, inserendo in cima alle priorità la questione legata alla sicurezza alimentare nei plessi scolastici.

L’appuntamento istituzionale è fissato per la giornata di giovedì 8 ottobre 2026. Non si tratterà di una semplice discussione, ma di un vero e proprio atto di indirizzo volto a fare chiarezza su un episodio che ha sollevato allarme. Per l’occasione, Nargi ha ritenuto indispensabile la presenza in aula dei vertici dell’istruzione locale: sono stati infatti formalmente invitati a presenziare e a fornire un resoconto dettagliato sia l’esponente della Giunta delegato alla Pubblica Istruzione, sia il responsabile apicale dei servizi legati al mondo della scuola. Secondo Nargi, non è più rinviabile la necessità di comprendere la dinamica dell’episodio incriminato. L’obiettivo primario dell’audizione sarà verificare se e come siano stati eseguiti i dovuti accertamenti sanitari, oltre a scoprire quali protocolli di emergenza siano stati attivati per blindare la salute dei minori e garantire la salubrità dei pasti erogati dal servizio di ristorazione.