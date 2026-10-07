La VI Commissione si prepara al giorno decisivo per la cultura: al centro la relazione di Cipriano

Si preannuncia come un appuntamento di cruciale importanza per il futuro culturale e turistico della città di Avellino la prossima riunione della VI Commissione Consiliare Permanente (Sviluppo Economico, Coordinamento Attività Produttive e Commerciali, Mobilità Urbana, Promozione della Città, Turismo e Cultura), in programma per il 14 ottobre 2026 alle ore 9:00. Il presidente della Commissione, Pasquale Luca Nacca, ha convocato i membri dell’organismo presso la sede municipale di Piazza del Popolo, nella Sala Stampa. Al centro del dibattito, la relazione sulle strutture culturali presentata dall’assessore alla Cultura, Luca Cipriano.

Secondo punto all’ordine del giorno, il “Laceno d’Oro”. La storica e prestigiosa rassegna cinematografica si trova infatti di fronte a un bivio inevitabile a causa della chiusura del Cinema Partenio. L’attenzione della VI Commissione si sposterà poi sulla valorizzazione del patrimonio artistico e sulla programmazione invernale. In agenda figura infatti il “Murale della Pace” e la discussione relativa al “Natale 2026”.