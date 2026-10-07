Anziano rapinato a Calitri, la Lega applaude i Carabinieri

Rapina sventata a Calitri grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione locale, che hanno tratto in arresto due individui responsabili di una violenta aggressione ai danni di un concittadino ultraottantenne. I malviventi, utilizzando la collaudata e vile tecnica del “finto Carabiniere”, avevano tentato di estorcere all’anziano la somma di 900 euro in contanti. Di fronte al tentativo di resistenza della vittima, che ha cercato coraggiosamente di difendersi, i due rapinatori hanno reagito con violenza, colpendo l’uomo con calci e spinte prima di darsi alla fuga. La risposta delle forze dell’ordine è stata immediata: i militari hanno intercettato l’auto dei fuggitivi in pieno centro abitato, riuscendo a bloccarli, a recuperare l’intera somma sottratta e a sequestrare dosi di sostanze stupefacenti trovate in loro possesso.

La sezione della Lega Salvini Premier di Calitri ha espresso profondo orgoglio e gratitudine nei confronti dell’Arma dei Carabinieri attraverso le parole del segretario cittadino, Romolo Beltrami. “In comunità piccole come la nostra, la presenza dei Carabinieri è un baluardo di legalità e un presidio di sicurezza insostituibile”, ha dichiarato Beltrami. “Chi tocca i nostri anziani, la memoria e le persone più fragili della nostra terra, tocca tutti noi. Questo risultato dimostra che lo Stato c’è, è presente e non arretra di un millimetro”. Al plauso si è unito con forza l’intero direttivo provinciale della Lega di Avellino, guidato dalla segretaria provinciale Maria Sabina Galasso, insieme a tutti i militanti, ai sindaci, agli amministratori e ai responsabili di sezione del territorio. Una vicinanza totale alla vittima e un ringraziamento corale all’Arma dei Carabinieri per l’efficacia dell’intervento.

Dal partito arriva inoltre la conferma che l’attenzione sul tema della sicurezza resterà “totale e inflessibile”. “Continueremo a difendere i cittadini onesti e a stare, sempre e comunque senza se e senza ma, al fianco delle Forze dell’Ordine”, si legge nella nota conclusiva del comunicato. L’episodio di Calitri riaccende i riflettori sulla vulnerabilità delle fasce più deboli della popolazione, in particolare gli anziani, che nelle piccole comunità dell’entroterra irpino rappresentano spesso il bersaglio privilegiato di truffatori e malviventi. L’arresto dei due responsabili, avvenuto in tempi rapidissimi, testimonia l’efficacia del presidio territoriale garantito dalla Stazione dei Carabinieri locale.