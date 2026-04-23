Venticano, taglio del nastro della 47ª Fiera Campionaria

Non soltanto una vetrina espositiva, ma un contenitore di idee, confronto e progettualità per il futuro delle aree interne. Si è aperta così questa mattina la 47ª Fiera Campionaria di Venticano, appuntamento storico capace anche quest’anno di unire tradizione, impresa e riflessione politica in una cornice di forte partecipazione.

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Alla cerimonia inaugurale hanno preso parte numerosi rappresentanti istituzionali, oltre a tantissimi visitatori curiosi di scoprire le novità di quest’anno. A tagliare il nastro è stato l’onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, affiancato dal sindaco di Venticano Arturo Caprio, padrone di casa, e dal presidente della Pro Loco Venticanese Daniel Panella. Presenti – tra gli altri – anche i consiglieri regionali Enzo Alaia e Pellegrino Mastella.

Al centro del dibattito il tema delle aree interne con grande attenzione rivolta al comparto agricolo, da sempre uno dei cuori pulsanti della manifestazione. In primo piano le eccellenze del territorio, a partire da olio e vino, simboli di una terra che punta sulla qualità, sulla tradizione e su una identità produttiva ben riconoscibile. I convegni in programma nel padiglione enti offriranno nei prossimi giorni ulteriori occasioni di approfondimento sulle prospettive del settore, chiamato a misurarsi con mercati in evoluzione, innovazione e valorizzazione delle filiere locali.

La Fiera proseguirà fino a domenica e accoglie quest’anno oltre 200 espositori provenienti da tutta Italia, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi e significativi del calendario fieristico del Sud Italia.