Il 28 aprile al Del Mauro una serata tra sport, memoria e solidarietà nel nome di Danilo D’Argenio

Una giornata dedicata allo sport, alla memoria e alla solidarietà nel segno di Danilo D’Argenio. È l’iniziativa promossa dall’APS Danilo D’Argenio, in programma il prossimo 28 aprile alle 20:30 presso il Palazzetto dello Sport Giacomo Del Mauro di Avellino.

L’evento nasce in occasione del compleanno di Danilo D’Argenio e punta a trasformare il ricordo in un momento concreto di partecipazione e sostegno al territorio. La serata si svolgerà in collaborazione con la Sandro Abate, squadra di calcio a 5 impegnata nel campionato di Serie A, che per l’occasione ospiterà l’associazione durante la gara ufficiale contro la CDM Futsal Genova.

Il cuore dell’iniziativa sarà proprio il valore solidale dell’appuntamento: la Sandro Abate ha infatti scelto di devolvere l’intero ricavato della partita alle attività dell’associazione, contribuendo così al finanziamento di borse di studio e progetti formativi rivolti ai più giovani.

È già aperta la prevendita dei biglietti. Il costo d’ingresso è di 10 euro, mentre l’accesso sarà gratuito per i bambini al di sotto dei 12 anni.

L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti dall’APS Danilo D’Argenio, che opera con l’obiettivo di sostenere i giovani, promuovere opportunità e costruire percorsi di crescita. In questo senso, la giornata del 28 aprile vuole essere non solo un momento commemorativo, ma anche un’occasione per ribadire il valore sociale dello sport come strumento di condivisione, inclusione e vicinanza concreta.

L’appuntamento è aperto alla cittadinanza, alle istituzioni e a tutti coloro che vorranno partecipare a una serata che unisce emozione, impegno civile e solidarietà, nel ricordo di Danilo D’Argenio.

Per informazioni è possibile contattare l’APS Danilo D’Argenio all’indirizzo email realdaddy.aps@gmail.com.