Comunali, Sorice (Pd) : la mia storia politica sempre nei valori del centrosinistra

AVELLINO- Una nota per “fare chiarezza sul mio percorso politico e riaffermare con convinzione la mia appartenenza al “Partito Democratico”. L’ex consigliere comunale Mario Sorice, candidato nel Partito Democratico alle comunali ha deciso di fare chiarezza sul percorso politico e sulla sua scelta. Partendo da un dato: “La mia storia politica è sempre stata radicata nei valori del “centrosinistra”. Sebbene la mia traiettoria abbia vissuto una breve parentesi nel 2024, legata all’esperienza come consigliere di maggioranza dell’amministrazione di Laura Nargi e alla candidatura in una delle liste dell’ex sindaco Gianluca Festa, sento il dovere di precisarne l’evoluzione”. Già nell’ultimo periodo di quel mandato, ho scelto di “allontanarmi formalmente” da quel gruppo, dichiarandomi “indipendente”. Tale decisione è maturata a causa di una profonda divergenza di vedute: non ne condividevo più né le scelte politiche né, soprattutto, il “modus operandi””. E ha continuato: “Quella parentesi mi ha confermato che il mio unico approdo naturale è la casa del Partito Democratico. Per questo, da “Settembre 2025”, sono tornato a essere un orgoglioso tesserato del Partito Democratico. Un impegno che ho dimostrato concretamente anche in

occasione delle ultime elezioni regionali, sostenendo con lealtà e convinzione la candidatura dell’ “onorevole Petracca”. Il mio ritorno nel PD non è una scelta formale, ma sostanziale. Credo fermamente che la politica debba riappropriarsi del proprio ruolo originario: stare tra le persone e dare risposte

concrete”. E Sorice ha anche chiare quello che sarà il suo “impegno, oggi più che mai, si concentra su temi che ritengo prioritari per la nostra comunità: Riqualificazione dei quartieri: per restituire dignità alle zone spesso dimenticate. Edilizia residenziale pubblica: per garantire il diritto a una casa dignitosa e sicura. Servizi ai cittadini: per ricostruire un welfare di prossimità che funzioni davvero. Con questo spirito di rinnovata appartenenza , continuerò il mio lavoro tra la gente, convinto che il Partito Democratico sia l’unico spazio politico capace di tradurre i bisogni dei cittadini in soluzioni concrete per il bene comune”.