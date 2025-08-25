Venticano: sabato e domenica la 46ma edizione della Sagra più bella e attesa d’Irpinia

Un weekend all’insegna del gusto con il prosciutto il vino e l’agnello che saranno solo alcuni dei prodotti protagonisti della Sagra di Venticano che da quasi mezzo secolo segna l’inizio della Settimana di festeggiamenti che precede la festa patronale del 7 e 8 settembre in onore di S. Maria e Sant’Alessio.

Nella splendida cornice di una delle piazza più belle d’Irpinia, i profumi, gli odori ed i sapori dei prodotti tipici locali tornano protagonisti insieme all’allegria con musica dal vivo e balli di ogni genere.