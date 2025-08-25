Irpinia, nuove chiusure notturne dell’acqua: calendario e comuni coinvolti

Alto Calore Servizi S.p.A. annuncia nuove sospensioni notturne dell’erogazione idrica a causa della perdurante riduzione delle portate sorgive. Ecco il dettaglio degli interventi.
Montella
-
Quando: dalle 23:00 di lunedì 25 agosto 2025 alle 06:00 del giorno successivo, per 5 notti consecutive.
-
Periodo interessato: 25–30 agosto 2025 (ultima riapertura alle 06:00 di sabato 30).
Monteforte Irpino e Summonte
-
Quando: dalle 22:00 di lunedì 25 agosto alle 06:00 di martedì 26 agosto 2025.
Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Parolise, Pratola Serra, Prata di Principato Ultra, Montefredane (serb. Arcella), Grottolella, Manocalzati (serb. Torre Calzisi) e Candida
-
Quando: dalle 22:00 di lunedì 25 agosto alle 06:00 di martedì 26 agosto 2025.
Avvertenze
-
Gli orari indicano la chiusura/riapertura delle condotte: per le singole utenze la ripresa può variare in base ai tempi di riempimento delle reti e, vista la carenza, l’interruzione può iniziare prima dell’orario previsto.
-
Alla riattivazione del flusso possono verificarsi episodi transitori di torbidità: si consiglia di far scorrere l’acqua per alcuni minuti fino alla scomparsa dei residui.
Aggiornamenti saranno pubblicati sul sito altocalore.it e sui canali social di ACS.
Per urgenze: Numero Verde 800 954 430.