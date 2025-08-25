Don Vitaliano celebra messa con la bandiera palestinese sull’altare

Domenica, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo del borgo di Capocastello a Mercogliano, il parroco don Vitaliano Della Sala ha celebrato la messa esponendo sull’altare la bandiera della Palestina. Un gesto, ha chiarito, privo di connotazioni politiche o ideologiche, pensato esclusivamente come messaggio di vicinanza alle vittime della guerra.

“Non è la bandiera di Hamas o del terrorismo, ma quella di un popolo che da decenni cerca la propria indipendenza”, ha spiegato il sacerdote, invitando i fedeli alla preghiera per tutte le popolazioni colpite dalla guerra e per percorsi di pace e giustizia.