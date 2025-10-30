Venticano, prove di evacuazione completate con successo

Oggi, nel cortile della scuola primaria di Venticano, si è svolta la prova di evacuazione, un momento fondamentale per consolidare la cultura della sicurezza tra i nostri bambini e il personale scolastico.

Un grande plauso é stato rivolto ai piccoli allievi, che hanno partecipato con attenzione, ordine e serenità dimostrando che anche i più piccoli possono essere protagonisti della propria sicurezza!

Un sentito grazie è stato inoltre rivolto alla Protezione Civile; la Polizia Municipale; al Sindaco e l’Amministrazione Comunale per aver voluto presenziare personalmente, segno tangibile dell’impegno del Comune verso la sicurezza delle scuole; alle Insegnanti, ATA e a tutto il personale scolastico per l’organizzazione e la guida dei bambini e a tutti i volontari e gli operatori che hanno reso possibile questa giornata formativa ed educativa.