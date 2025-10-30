Due nuove assunzioni presso il Comune di Grottaminarda attraverso la procedura di “Interpello Elenco Idonei” graduatoria Concorso ASMEL. Con il profilo professionale di Istruttore Amministrativo (Area degli Istruttori), assunte a tempo pieno ed indeterminato Annarita Melucci e Pasqualina Barbiero.

«Prosegue il percorso di rafforzamento dell’organico comunale e di attuazione della programmazione del fabbisogno del personale – spiega l’Assessore delegato al Personale, Franca Iacoviello – Le nuove assunzioni si inseriscono nel quadro delle politiche di potenziamento dei servizi comunali, in linea con gli obiettivi dell’Ente.

È con grande piacere che diamo il benvenuto a due nuove dipendenti che entrano a far parte della squadra comunale. Sono convinta che le loro competenze e il loro entusiasmo saranno un valore aggiunto per il nostro Comune, contribuendo a renderlo ancora più efficiente e vicino alle esigenze dei cittadini.

Auguriamo loro un proficuo percorso di lavoro, ricco di soddisfazioni e di impegno per il bene della nostra comunità».

«Continua l’opera di rafforzamento dell’Amministrazione comunale – aggiunge il Sindaco Marcantonio Spera – un lavoro che proseguirà con determinazione e rinnovato vigore per fare di Grottaminarda una grande Città».