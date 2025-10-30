Montella riconosce lo Stato di Palestina

Nel Consiglio comunale di ieri, con una articolata delibera consiliare votata all’unanimità, il Comune di Montella ha riconosciuto lo Stato di Palestina.

Riconoscere lo Stato della Palestina ha un alto valore simbolico, è un atto politico necessario, vitale per la sopravvivenza di un popolo, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti che vedono una tregua ancora segnata da atti di guerra, con vittime tra la popolazione civile di Gaza.

Il riconoscimento dello Stato della Palestina, così come è riconosciuto lo Stato di Israele. L’ atto formale del Consiglio comunale vuole sollecitare un giusto, necessario e duraturo negoziato, perché si possa al più presto giungere ad una soluzione che garantisca la coesistenza pacifica dei due popoli nella libertà, nella democrazia e nella sicurezza.

Accogliendo una decisione unanimamente assunta in Consiglio comunale, in considerazione dei valori simbolici di libertà e di tolleranza che la figura di Giordano Bruno incarna e testimonia, la bandiera della Palestina viene esposta, oltre che sulla facciata della Casa comunale, anche su quella dell’edificio già sede della Biblioteca comunale in piazza Bartoli.