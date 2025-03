Venticano presenta la 46ª Fiera Campionaria, il Presidente Panella annuncia una crescita degli espositori

Questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Venticano, è stata ufficialmente presentata la 46esima edizione della Fiera di Venticano, che si terrà dal 24 al 27 aprile 2025. L’evento, che coniuga innovazione e tradizione, si prepara ad accogliere visitatori e espositori da tutta la regione, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti della zona.

Presenti alla conferenza stampa il sindaco del Comune di Venticano, Arturo Caprio, e il presidente della Pro Loco Venticanese, Daniel Panella. L’incontro ha visto la partecipazione di autorità civili locali e di una comunità coinvolta nell’organizzazione e nella promozione della manifestazione

Il sindaco Arturo Caprio ha sottolineato l’importanza di unire gli sforzi tra l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco per far crescere la fiera e, più in generale, il territorio. “Abbiamo invitato i sindaci dei comuni limitrofi per creare un’area istituzionale che permetta a ogni comune di promuovere i propri prodotti tipici”, ha affermato Caprio. “Non vogliamo definire il quartiere fieristico solo come un polo fieristico, ma come un hub polifunzionale che possa ospitare numerosi eventi, sviluppare il territorio e attrarre visitatori da tutto il sud Italia.”

Secondo il sindaco, la Fiera di Venticano è il fiore all’occhiello del paese e deve continuare a crescere, superando i confini locali e diventando una vetrina per le eccellenze del territorio. Caprio ha anche parlato della necessità di integrare le tradizioni locali, come l’olio e il vino, con le nuove tecnologie agricole, per favorire l’evoluzione delle imprese locali.

Il presidente della Pro Loco Venticanese, Daniel Panella, ha espresso grande entusiasmo per la 46esima edizione della Fiera di Venticano “Abbiamo quasi raggiunto il mezzo secolo di storia, e le novità sono tante. Vogliamo partire dalle tradizioni e migliorarle, introducendo anche un tocco di innovazione, come l’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Panella.

Quest’anno, uno degli aspetti più rilevanti sarà l’aumento significativo del numero degli espositori, che già ammontano a circa un centinaio, provenienti da tutto il centro-sud Italia, hanno già confermato la loro partecipazione, ben 10 settori merceologici rappresentati, più di 15 tra sponsor e partner commerciali che hanno dato il loro contributo e la piena disponibilità a sostenere l’evento. Questo dato conferma il crescente interesse per la fiera, che si conferma come una delle manifestazioni più attese della regione. Tra le novità annunciate, particolare attenzione è rivolta all’enogastronomia, che rimane uno dei punti centrali dell’evento.

Panella ha inoltre annunciato una grande novità per l’inaugurazione della fiera “Quest’anno, infatti, grazie alla collaborazione con Omast Eventi, l’apertura della manifestazione sarà completamente nuova, con un format che sorprenderà i visitatori e li introdurrà in un’atmosfera unica. Non mancheranno anche spettacoli di intrattenimento, che arricchiranno il programma dell’evento, coinvolgendo il pubblico in momenti di svago e divertimento durante tutta la durata della fiera. La cerimonia di chiusura sarà anch’essa un momento altrettanto speciale. Il nostro programma triennale è orientato a uno sviluppo continuo, con l’obiettivo di fare della Fiera di Venticano un evento sempre più rilevante per la comunità e per il territorio”, ha concluso Panella.

Dal 24 al 27 aprile, Venticano sarà protagonista di una manifestazione che, tra esposizioni, degustazioni e momenti di intrattenimento, promette di conquistare un pubblico sempre più ampio, consolidando il suo ruolo di vanto per il comune e per l’intera Valle del Calore.

Questa edizione della Fiera Campionaria di Venticano gode del patrocinio dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, della Regione Campania, della Provincia di Avellino e, chiaramente, del Comune di Venticano

L’inaugurazione è in programma il 24 aprile alle 9.00.