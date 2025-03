Edoardo Fiore: “la collocazione della lapide “Le medaglie d’oro dell’Irpinia” non è idonea”

L’Associazione ludico-culturale “La mia Bandiera” ha inoltrato la seguente formale istanza al Sindaco e al Prefetto di Avellino:

“Sig. Sindaco, Eccellenza,

sulla facciata dell’ex sede del Distretto Militare, ora di proprietà comunale ed assegnato a sede distaccata del Tribunale, è affissa, in posizione defilata e non visibile al pubblico, una lapide marmorea intitolata a “Le Medaglie d’Oro”, con la indicazione dei venti decorati nostri conterranei (diciassette onorificenze conferite alla memoria). La lapide è, ovviamente, sconosciuta alla popolazione, ma è evidente che la sede della lapide è inadeguata. Sarebbe doveroso collocare la lapide, con la quale l’Irpinia ricorda ed onora i suoi eroi, in luogo idoneo. Sede naturale della lapide è la facciata del palazzo della prefettura, prospiciente piazza della Libertà, al fianco di altre due lapidi commemorative. Chiediamo, pertanto, anche nell’interesse della comunità irpina, per quanto delle rispettive competenze, la collocazione di detta lapide in piazza della Libertà di Avellino.”