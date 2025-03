Al via i tavoli tematici del M.I.D. su disabilità, inclusione e accessibilità

Dal 1° aprile partiranno i tavoli tematici sulla disabilità in tutta la Campania, un’iniziativa promossa dal Movimento Italiano Disabili (M.I.D.) e annunciata dal coordinatore regionale Giovanni Esposito.

L’obiettivo è creare un confronto diretto tra cittadini con disabilità, normodotati, rappresentanti istituzionali e politici, al fine di affrontare e risolvere le problematiche che riguardano la vita quotidiana delle persone con disabilità. L’iniziativa si estenderà anche a livello regionale.

I tavoli saranno distribuiti sul territorio campano con una struttura ben definita. Per la provincia di Avellino, la responsabilità del tavolo è affidata al coordinatore regionale del M.I.D. L’iniziativa mira a creare un dialogo costante e costruttivo tra tutti gli attori coinvolti, con riunioni a cadenza mensile. In caso di necessità, potranno essere convocati incontri straordinari per aggiornamenti sulle attività in corso. Un approccio volto a garantire un monitoraggio continuo delle

tematiche affrontate. Uno degli aspetti centrali dell’iniziativa è la totale assenza di costi per i partecipanti e per i

responsabili dei vari tavoli. Le riunioni potranno svolgersi in qualsiasi luogo idoneo, designato dai coordinatori provinciali e comunali, per garantire massima accessibilità e partecipazione.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è promuovere una politica sociale attiva, partecipativa e inclusiva, che metta al centro il benessere delle persone con disabilità attraverso un confronto aperto e costruttivo.

L’invito è rivolto a tutte le istituzioni, associazioni operanti nel campo delle disabilità e cittadini che desiderano contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità nella regione Campania. Un passo concreto verso una maggiore consapevolezza e un’effettiva inclusione sociale a 360 gradi.