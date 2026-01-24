Venticano, la Costituzione come dono ai neo diciottenni

VENTICANO – Un gesto simbolico ma dal forte valore civico: l’Amministrazione Comunale di Venticano ha deciso di regalare una copia della Costituzione della Repubblica Italiana a tutti i giovani che raggiungono la maggiore età nel territorio comunale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione democratica e la consapevolezza dei diritti e dei doveri che accompagnano l’ingresso nell’età adulta. La Costituzione viene così proposta non solo come testo normativo, ma come guida ai valori fondamentali di rispetto, solidarietà e responsabilità civile.

Il primo esemplare è stato consegnato a Vittorio, che ha appena compiuto 18 anni, alla presenza dell’Assessore Iachetta e del Vicesindaco Colantuoni, in un momento carico di emozione e significato.