Ancora una speranza per Sharon, i familiari: è ancora dispersa

NUOVA ZELANDA- C’e’ ancora sperenza per Sharon Maccanico, la quindicenne originaria di Avellino ma residente in Nuova Zelanda, campionessa internazionale di hip hop, dispersa dopo che una frana ha travolto il campeggio dove si trovava. In mattinata una nota riportata da Fanpage del Pak ūranga College, il College dove studia Sharon, aveva fatto pensare all’epilogo piu’ tragico per la studentessa. La famiglia in Italia ha poi contattato Fanpage.it per sottolineare che la giovane risulti ancora dispersa e che ci sono contatti con la Farnesina e che le ricerche riprenderanno tra qualche ora.