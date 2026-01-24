Montevergine, Proloco di Mercogliano e Unpli provinciale e regionale scrivono a Fico

MERCOGLIANO- “Chiediamo che per Montevergine si faccia presto, che cuore di questa terra torni a battere. Montevergine è terra di tuti noi, non lasciamola sola”. I presidenti della Pro Loco di Mercogliano Fiorentino Saveriano, dell’ Unpli di Avellino Giuseppe Silvestri e del Comitato Regionale Unpli Campania hanno chiuso cosi’ la lettera inviata al presidente della Giunta Regionale della Campania Roberto Fico per sollecitare interventi urgenti e risolutivi per ripristinare la viabilità verso il Santuario di Montevergine: “in rappresentanza del mondo del volontariato irpino e campano desideriamo uuirci con forza all’appello di aiuto per Montevergine, ferita dalla frana che lo scorso 26 novembre ha interessato il versante del monte e ha isolato il Santuario di Mamma Schiavona- si legge nell’incipit della lettera indirizzata al Governatore della Campania-

L’evento ha provocato un grave cedimento del terreno e chiusura della strada provinciale SS370, lasciando presagire, fin dalle prime ore, che gli interventi da effettuare sarebbero stati imponenti e non realizzabili in poco tempo. E cosi è stato. I tavoli tecnici tra istituzioni hanno sentenziato che sarà.possibile salire a Montevergine probabilmente in primavera e ľAbate di Montevergine, S.E. Padre Riccardo Luca Guariglia, ha annunciato con un comunicato la chiusura a tempo indeterminato del Santuario. Una doccia gelata per tutti, perché Montevergine non è solo una montagna Ẻ un luogo delľanima. Il Santuario rappresenta da secoli un faro difede per l’ Irpinia una delle e mete di turismo religioso e culturale Þiù importanti della Campania. È crocevia di devozione, folklore, cultura e e storia. Il pellgrinagio a Montewrgine da S.Guglielmo, fondatore del Santuario e primo pellegrino, ha conservato intatto nei secoli il suo autentico significato e oggi inserito nell’Indice del Patrimonio e Immateriale della Campania”. Una ferita mondiale per le Proloco: “La ferita non tocca solo l’ Irpinia, ma tutta la Campania E non è azzardato dire tutto il mondo, visto

che la devozione della Madonna di Montevergine è viva oltreoceano, soprattutto in Australia dove comunità di immigrati italiani celebrano annualmente una grande festa dedicata a Mamma Schiavona e elementi principali del turismo del ritorno che a Montevergine da decenni è vivo. Se è stato doloroso vivere un Natale senza pellegrini, è altrettanto doloroso guardare alla Candelora è 2026 senza fermento di fede e tradizione popolare della juta dei femminielli, I 2 febbraio, festività negli ultimi anni sotto molto sentita in tutta la regione riflettori nazionali per la sua unicità e l’attualità del messaggio universale O accoglienza e inclusione. La frana ha aperto una ferita profonda nel sentimento collettivo delle comunità campane che in quel monte riconoscono identità, spiritualità e appartenenza, ma la chiusura del Santuario rappresenta anche una gravissima perdita in termini di crescita economica del territorio locale e limitrofo, perchè mette a dura prova le attività commerciali e di accoglienza che orbitano intorno ad esso, oggi con i cancelli chiusi senza una scadenza precisa. Come volontarie e volontari delle pro loco, ogni giomno impegnati nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale dei territorio, non possiamo restare in silenzio. Sentiamo il dovere morale e civico di chiedere interventi urgenti, concreti e risolutivi per la messa in sicurezza del versante per il ripristino della viabilità e della vivacità spirituale, culturale e sociale che abita in quel luogo. Il volontariato è pronto a fare la propria parte, collaborare, a suppottare le istituzioni nei limiti delle proprie competenze, ma è necessario un impegno straordinario da parte di chi ha responsabilità decisionali e strumenti operativi”.