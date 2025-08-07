Venticano, inaugurato il nuovo parco giochi in piazza Monumento ai Caduti

Una serata all’insegna del divertimento e della condivisione ha segnato l’inaugurazione del nuovo parco giochi in piazza Monumento ai Caduti, avvenuta oggi, giovedì 7 agosto, alle ore 19:00.

Un momento che ha visto una grande partecipazione di famiglie e, soprattutto, di bambini, veri protagonisti dell’evento. A fare gli onori di casa il sindaco Arturo Caprio, accompagnato dai membri dell’amministrazione comunale, che hanno espresso grande soddisfazione per la realizzazione di un’opera pensata per i più piccoli e per la vivibilità del paese.

Ad animare la piazza un simpatico trampoliere, che con la sua allegria ha catturato l’attenzione dei bambini, mentre palloncini colorati hanno riempito l’aria di festa. Immancabile anche una dolce sorpresa: gelato per tutti i bambini, offerto dall’amministrazione.

Il nuovo parco giochi rappresenta un importante investimento nel futuro del territorio, offrendo ai più piccoli uno spazio dove giocare, crescere e socializzare in serenità.